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Протасов Федот Егоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Протасов Федот Егоров
Пол
муж
Номер записи
1353
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
192
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Протасова Егора Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 72об-73
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 192
01 | Протасов Егор Петров: 28 / 32 | крестьянин - глава
02 | Протасова Анастасия Егорова: - / 32 | крестьянка - жена Протасова Егора Петрова [1]
03 | Протасов Иона Егоров: 8 / 12 | крестьянин - сын Протасова Егора Петрова [1]
04 | Протасов Федот Егоров: 2 / 6 | крестьянин - сын Протасова Егора Петрова [1]
05 | Протасов Гурий Егоров: - / 1 | крестьянин - сын Протасова Егора Петрова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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