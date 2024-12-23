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Протасов Егор Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Протасов Егор Петров
Пол
муж
Номер записи
1350
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
192
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 72об-73
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 192
01 | Протасов Егор Петров: 28 / 32 | крестьянин - глава
02 | Протасова Анастасия Егорова: - / 32 | крестьянка - жена Протасова Егора Петрова [1]
03 | Протасов Иона Егоров: 8 / 12 | крестьянин - сын Протасова Егора Петрова [1]
04 | Протасов Федот Егоров: 2 / 6 | крестьянин - сын Протасова Егора Петрова [1]
05 | Протасов Гурий Егоров: - / 1 | крестьянин - сын Протасова Егора Петрова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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