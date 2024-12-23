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Губскова Марина Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Губскова Марина Васильева
Пол
жен
Номер записи
1344
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
191
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
мать Губскова Филиппа Петрова [1]
Возраст по текущей РС
59
Год рождения вычисленный
1757
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 72об-73
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 191
01 | Губсков Филипп Петров: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Губскова Марина Васильева: - / 59 | крестьянка - мать Губскова Филиппа Петрова [1]
03 | Губскова Прасковья Николаева: - / 33 | крестьянка - жена Губскова Филиппа Петрова [1]
04 | Губскова Прасковья Филиппова: - / 11 | крестьянка - дочь Губскова Филиппа Петрова [1]
05 | Губскова Елена Филиппова: - / 8 | крестьянка - дочь Губскова Филиппа Петрова [1]
06 | Губскова Василиса Филиппова: - / 3 | крестьянка - дочь Губскова Филиппа Петрова [1]
07 | Губскова Прасковья Филиппова: - / 1 | крестьянка - дочь Губскова Филиппа Петрова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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