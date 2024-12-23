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Губсков Филипп Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Губсков Филипп Петров
Пол
муж
Номер записи
1343
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
191
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 72об-73
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 191
01 | Губсков Филипп Петров: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Губскова Марина Васильева: - / 59 | крестьянка - мать Губскова Филиппа Петрова [1]
03 | Губскова Прасковья Николаева: - / 33 | крестьянка - жена Губскова Филиппа Петрова [1]
04 | Губскова Прасковья Филиппова: - / 11 | крестьянка - дочь Губскова Филиппа Петрова [1]
05 | Губскова Елена Филиппова: - / 8 | крестьянка - дочь Губскова Филиппа Петрова [1]
06 | Губскова Василиса Филиппова: - / 3 | крестьянка - дочь Губскова Филиппа Петрова [1]
07 | Губскова Прасковья Филиппова: - / 1 | крестьянка - дочь Губскова Филиппа Петрова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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