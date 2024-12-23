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Козлов Ефим Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Козлов Ефим Иванов
Пол
муж
Номер записи
1341
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
190
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Козлова Ивана Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
15
Причина выбытия
умер
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1796
Год смерти
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 71об-72
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 190
01 | Козлов Иван Михайлов: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Козлова Пелагея Григорьева: - / 60 | крестьянка - жена Козлова Ивана Михайлова [1]
03 | Козлов Ефим Иванов: 15 / - | крестьянин - сын Козлова Ивана Михайлова [1]
04 | Козлова Лукерья Иванова: - / 15 | крестьянка - дочь Козлова Ивана Михайлова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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