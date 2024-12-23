Шишонков Иван Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Шишонков Иван Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1332
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 189
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- брат Шишонкова Василия Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 28
- Возраст по текущей РС
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1784
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 71об-72
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 189
01 | Шишонков Василий Иванов: 32 / 36 | крестьянин - глава
02 | Шишонкова Авдотья Михайлова: - / 36 | крестьянка - жена Шишонкова Василия Иванова [1]
03 | Орлов Александр Никитин: 13 / 17 | крестьянин - зять Шишонкова Василия Иванова [1]
04 | Орлова Анастасия Степанова: - / 17 | крестьянка - жена Орлова Александра Никитина [3]
05 | Шишонков Иван Иванов: 28 / 32 | крестьянин - брат Шишонкова Василия Иванова [1]
06 | Шишонкова Наталья Иванова: - / 30 | крестьянка - жена Шишонкова Ивана Иванова [5]
07 | Шишонков Павел Степанов: 18 / 22 | крестьянин - племянник Шишонкова Василия Иванова [1]
08 | Шишонкова Степанида Андреева: - / 21 | крестьянка - жена Шишонкова Павла Степанова [7]
09 | Шишонков Александр Павлов: - / 1,5 | крестьянин - сын Шишонкова Павла Степанова [7]
10 | Шишонкова Матрена Павлова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Шишонкова Павла Степанова [7]
11 | Шишонков Иона Степанов: 8 / 12 | крестьянин - племянник Шишонкова Василия Иванова [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.