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Орлов Александр Никитин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Орлов Александр Никитин
Пол
муж
Номер записи
1330
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
189
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
зять Шишонкова Василия Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 71об-72
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 189
01 | Шишонков Василий Иванов: 32 / 36 | крестьянин - глава
02 | Шишонкова Авдотья Михайлова: - / 36 | крестьянка - жена Шишонкова Василия Иванова [1]
03 | Орлов Александр Никитин: 13 / 17 | крестьянин - зять Шишонкова Василия Иванова [1]
04 | Орлова Анастасия Степанова: - / 17 | крестьянка - жена Орлова Александра Никитина [3]
05 | Шишонков Иван Иванов: 28 / 32 | крестьянин - брат Шишонкова Василия Иванова [1]
06 | Шишонкова Наталья Иванова: - / 30 | крестьянка - жена Шишонкова Ивана Иванова [5]
07 | Шишонков Павел Степанов: 18 / 22 | крестьянин - племянник Шишонкова Василия Иванова [1]
08 | Шишонкова Степанида Андреева: - / 21 | крестьянка - жена Шишонкова Павла Степанова [7]
09 | Шишонков Александр Павлов: - / 1,5 | крестьянин - сын Шишонкова Павла Степанова [7]
10 | Шишонкова Матрена Павлова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Шишонкова Павла Степанова [7]
11 | Шишонков Иона Степанов: 8 / 12 | крестьянин - племянник Шишонкова Василия Иванова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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