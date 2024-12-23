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Кабашкин Иван Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кабашкин Иван Иванов
Пол
муж
Номер записи
1321
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
187
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 70об-71
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 187
01 | Кабашкин Иван Иванов: 28 / 32 | крестьянин - глава
02 | Кабашкина Пелагея Федорова: - / 32 | крестьянка - жена Кабашкина Ивана Иванова [1]
03 | Кабашкин Иван Иванов: 5 / 9 | крестьянин - сын Кабашкина Ивана Иванова [1]
04 | Кабашкина Прасковья Иванова: - / 14 | крестьянка - дочь Кабашкина Ивана Иванова [1]
05 | Кабашкина Наталья Иванова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Кабашкина Ивана Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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