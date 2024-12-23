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Орлов Марк Никитин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Орлов Марк Никитин
Пол
муж
Номер записи
1316
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
186
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Орлова Никиты Яковлева [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 70об-71
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 186
01 | Орлов Никита Яковлев: 45 / 49 | крестьянин - глава
02 | Орлова Феодосия Матвеева: - / 50 | крестьянка - жена Орлова Никиты Яковлева [1]
03 | Орлова Анна Никитина: - / 16 | крестьянка - дочь Орлова Никиты Яковлева [1]
04 | Орлов Осип Никитин: 22 / 26 | крестьянин - сын Орлова Никиты Яковлева [1]
05 | Орлова Анна Иванова: - / 22 | крестьянка - жена Орлова Осипа Никитина [4]
06 | Орлов Марк Никитин: 20 / 24 | крестьянин - сын Орлова Никиты Яковлева [1]
07 | Орлова Авдотья Трофимова: - / 20 | крестьянка - жена Орлова Марка Никитина [6]
08 | Орлов Фаддей Никитин: 15 / - | крестьянин - сын Орлова Никиты Яковлева [1]
09 | Орлов Макей Фаддеев: - / 2 | крестьянин - сын Орлова Фаддея Никитина [8]
10 | Орлов Емельян Никитин: 11 / 15 | крестьянин - сын Орлова Никиты Яковлева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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