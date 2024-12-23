Орлов Марк Никитин
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Орлов Марк Никитин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1316
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 186
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Орлова Никиты Яковлева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 20
- Возраст по текущей РС
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1792
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 70об-71
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 186
01 | Орлов Никита Яковлев: 45 / 49 | крестьянин - глава
02 | Орлова Феодосия Матвеева: - / 50 | крестьянка - жена Орлова Никиты Яковлева [1]
03 | Орлова Анна Никитина: - / 16 | крестьянка - дочь Орлова Никиты Яковлева [1]
04 | Орлов Осип Никитин: 22 / 26 | крестьянин - сын Орлова Никиты Яковлева [1]
05 | Орлова Анна Иванова: - / 22 | крестьянка - жена Орлова Осипа Никитина [4]
06 | Орлов Марк Никитин: 20 / 24 | крестьянин - сын Орлова Никиты Яковлева [1]
07 | Орлова Авдотья Трофимова: - / 20 | крестьянка - жена Орлова Марка Никитина [6]
08 | Орлов Фаддей Никитин: 15 / - | крестьянин - сын Орлова Никиты Яковлева [1]
09 | Орлов Макей Фаддеев: - / 2 | крестьянин - сын Орлова Фаддея Никитина [8]
10 | Орлов Емельян Никитин: 11 / 15 | крестьянин - сын Орлова Никиты Яковлева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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