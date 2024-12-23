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Бакалин Матвей Гаврилов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бакалин Матвей Гаврилов
Пол
муж
Номер записи
1309
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
185
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Бакалина Гаврилы Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 70об-71
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 185
01 | Бакалин Гавриил Васильев: 30 / 34 | крестьянин - глава
02 | Бакалина Мария Филиппова: - / 34 | крестьянка - жена Бакалина Гаврилы Васильева [1]
03 | Бакалин Иона Гаврилов: 15 / 19 | крестьянин - сын Бакалина Гаврилы Васильева [1]
04 | Бакалин Матвей Гаврилов: 12 / 16 | крестьянин - сын Бакалина Гаврилы Васильева [1]
05 | Бакалина Дарья Филиппова: - / 18 | крестьянка - жена Бакалина Матвея Гаврилова [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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