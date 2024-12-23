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Бакалин Максим Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бакалин Максим Васильев
Пол
муж
Номер записи
1304
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
184
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
40
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 69об-70
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 184
01 | Бакалин Максим Васильев: 40 / 44 | крестьянин - глава
02 | Бакалина Анна Андреева: - / 42 | крестьянка - жена Бакалина Максима Васильева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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