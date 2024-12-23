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Григорий Фомин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Григорий Фомин
Пол
муж
Номер записи
1302
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
183
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Фомы Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 69об-70
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 183
01 | Фома Федоров: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Авдотья Петрова: - / 35 | крестьянка - жена Фомы Федорова [1]
03 | Дарья Фомина: - / 2 | крестьянка - дочь Фомы Федорова [1]
04 | Авдей Фомин: 8 / 12 | крестьянин - сын Фомы Федорова [1]
05 | Григорий Фомин: 5 / 9 | крестьянин - сын Фомы Федорова [1]
06 | Антон Фомин: 2 / 6 | крестьянин - сын Фомы Федорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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