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Фома Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Фома Федоров
Пол
муж
Номер записи
1298
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
183
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 69об-70
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 183
01 | Фома Федоров: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Авдотья Петрова: - / 35 | крестьянка - жена Фомы Федорова [1]
03 | Дарья Фомина: - / 2 | крестьянка - дочь Фомы Федорова [1]
04 | Авдей Фомин: 8 / 12 | крестьянин - сын Фомы Федорова [1]
05 | Григорий Фомин: 5 / 9 | крестьянин - сын Фомы Федорова [1]
06 | Антон Фомин: 2 / 6 | крестьянин - сын Фомы Федорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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