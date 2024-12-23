Модин Федосей Борисов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Модин Федосей Борисов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1288
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 182
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Модина Бориса Федорова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 68об-69
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 182
01 | Модин Борис Федоров: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Модина Аграфена Васильева: - / 37 | крестьянка - жена Модина Бориса Федорова [1]
03 | Модин Петр Борисов: 17 / - | крестьянин - сын Модина Бориса Федорова [1]
04 | Модин Федосей Борисов: 10 / 14 | крестьянин - сын Модина Бориса Федорова [1]
05 | Модин Евдоким Борисов: 8 / 12 | крестьянин - сын Модина Бориса Федорова [1]
06 | Горенков Степан Андреев: 58 / 62 | крестьянин - глава
07 | Горенков Кузьма Степанов: 5 / 9 | крестьянин - сын Горенкова Степана Андреева [6]
08 | Горенков Сидор Степанов: 0,5 / - | крестьянин - сын Горенкова Степана Андреева [6]
09 | Горенкова Наталья Степанова: - / 11 | крестьянка - дочь Горенкова Степана Андреева [6]
10 | Горенков Емельян Федоров: 31 / 35 | крестьянин - зять Горенкова Степана Андреева [6]
11 | Горенкова Прасковья Степанова: - / 31 | крестьянка - жена Горенкова Емельяна Федорова [10]
12 | Горенков Василий Емельянов: 12 / 16 | крестьянин - сын Горенкова Емельяна Федорова [10]
13 | Горенков Яков Емельянов: - / 2 | крестьянин - сын Горенкова Емельяна Федорова [10]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.