Модин Федосей Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМодин Федосей Борисов

Модин Федосей Борисов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Модин Федосей Борисов
Пол
муж
Номер записи
1288
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
182
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Модина Бориса Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 68об-69
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 182
01 | Модин Борис Федоров: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Модина Аграфена Васильева: - / 37 | крестьянка - жена Модина Бориса Федорова [1]
03 | Модин Петр Борисов: 17 / - | крестьянин - сын Модина Бориса Федорова [1]
04 | Модин Федосей Борисов: 10 / 14 | крестьянин - сын Модина Бориса Федорова [1]
05 | Модин Евдоким Борисов: 8 / 12 | крестьянин - сын Модина Бориса Федорова [1]
06 | Горенков Степан Андреев: 58 / 62 | крестьянин - глава
07 | Горенков Кузьма Степанов: 5 / 9 | крестьянин - сын Горенкова Степана Андреева [6]
08 | Горенков Сидор Степанов: 0,5 / - | крестьянин - сын Горенкова Степана Андреева [6]
09 | Горенкова Наталья Степанова: - / 11 | крестьянка - дочь Горенкова Степана Андреева [6]
10 | Горенков Емельян Федоров: 31 / 35 | крестьянин - зять Горенкова Степана Андреева [6]
11 | Горенкова Прасковья Степанова: - / 31 | крестьянка - жена Горенкова Емельяна Федорова [10]
12 | Горенков Василий Емельянов: 12 / 16 | крестьянин - сын Горенкова Емельяна Федорова [10]
13 | Горенков Яков Емельянов: - / 2 | крестьянин - сын Горенкова Емельяна Федорова [10]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.