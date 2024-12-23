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Модин Фома Аверьянов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Модин Фома Аверьянов
Пол
муж
Номер записи
1284
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
181
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Модина Аверьяна Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 68об-69
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 181
01 | Модин Аверьян Федоров: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Модина Прасковья Андреева: - / 54 | крестьянка - жена Модина Аверьяна Федорова [1]
03 | Модин Григорий Аверьянов: 22 / 26 | крестьянин - сын Модина Аверьяна Федорова [1]
04 | Модина Арина Иванова: - / 25 | крестьянка - жена Модина Григория Аверьянова [3]
05 | Модин Яков Григорьев: - / 2 | крестьянин - сын Модина Григория Аверьянова [3]
06 | Модина Василиса Григорьева: - / 8 | крестьянка - дочь Модина Григория Аверьянова [3]
07 | Модин Фома Аверьянов: 10 / 14 | крестьянин - сын Модина Аверьяна Федорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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