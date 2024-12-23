Модин Яков Григорьев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Модин Яков Григорьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1282
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 181
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Модина Григория Аверьянова [3]
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 68об-69
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 181
01 | Модин Аверьян Федоров: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Модина Прасковья Андреева: - / 54 | крестьянка - жена Модина Аверьяна Федорова [1]
03 | Модин Григорий Аверьянов: 22 / 26 | крестьянин - сын Модина Аверьяна Федорова [1]
04 | Модина Арина Иванова: - / 25 | крестьянка - жена Модина Григория Аверьянова [3]
05 | Модин Яков Григорьев: - / 2 | крестьянин - сын Модина Григория Аверьянова [3]
06 | Модина Василиса Григорьева: - / 8 | крестьянка - дочь Модина Григория Аверьянова [3]
07 | Модин Фома Аверьянов: 10 / 14 | крестьянин - сын Модина Аверьяна Федорова [1]
- Дополнительная информация в записи
- Сын от первой жены.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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