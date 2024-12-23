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Модина Арина Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Модина Арина Иванова
Пол
жен
Номер записи
1281
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
181
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Модина Григория Аверьянова [3]
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 68об-69
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 181
01 | Модин Аверьян Федоров: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Модина Прасковья Андреева: - / 54 | крестьянка - жена Модина Аверьяна Федорова [1]
03 | Модин Григорий Аверьянов: 22 / 26 | крестьянин - сын Модина Аверьяна Федорова [1]
04 | Модина Арина Иванова: - / 25 | крестьянка - жена Модина Григория Аверьянова [3]
05 | Модин Яков Григорьев: - / 2 | крестьянин - сын Модина Григория Аверьянова [3]
06 | Модина Василиса Григорьева: - / 8 | крестьянка - дочь Модина Григория Аверьянова [3]
07 | Модин Фома Аверьянов: 10 / 14 | крестьянин - сын Модина Аверьяна Федорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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