Брагина Анастасия Кондратьева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Брагина Анастасия Кондратьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1272
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 179
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Брагина Кондратия Михайлова [1]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 67об-68
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 179
01 | Брагин Кондратий Михайлов: 34 / 38 | крестьянин - глава
02 | Брагина Федора Григорьева: - / 36 | крестьянка - жена Брагина Кондратия Михайлова [1]
03 | Брагин Макей Кондратьев: 9 / 13 | крестьянин - сын Брагина Кондратия Михайлова [1]
04 | Брагин Харлампий Кондратьев: 3 / 7 | крестьянин - сын Брагина Кондратия Михайлова [1]
05 | Брагин Афанасий Кондратьев: 0 / 4 | крестьянин - сын Брагина Кондратия Михайлова [1]
06 | Брагин Петр Кондратьев: - / 0,5 | крестьянин - сын Брагина Кондратия Михайлова [1]
07 | Брагина Марфа Кондратьева: - / 14 | крестьянка - дочь Брагина Кондратия Михайлова [1]
08 | Брагина Анастасия Кондратьева: - / 10 | крестьянка - дочь Брагина Кондратия Михайлова [1]
09 | Брагина Ульяна Кондратьева: - / 8 | крестьянка - дочь Брагина Кондратия Михайлова [1]
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