Брагин Кондратий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрагин Кондратий Михайлов

Брагин Кондратий Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Брагин Кондратий Михайлов
Пол
муж
Номер записи
1265
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
179
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
34
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 67об-68
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 179
01 | Брагин Кондратий Михайлов: 34 / 38 | крестьянин - глава
02 | Брагина Федора Григорьева: - / 36 | крестьянка - жена Брагина Кондратия Михайлова [1]
03 | Брагин Макей Кондратьев: 9 / 13 | крестьянин - сын Брагина Кондратия Михайлова [1]
04 | Брагин Харлампий Кондратьев: 3 / 7 | крестьянин - сын Брагина Кондратия Михайлова [1]
05 | Брагин Афанасий Кондратьев: 0 / 4 | крестьянин - сын Брагина Кондратия Михайлова [1]
06 | Брагин Петр Кондратьев: - / 0,5 | крестьянин - сын Брагина Кондратия Михайлова [1]
07 | Брагина Марфа Кондратьева: - / 14 | крестьянка - дочь Брагина Кондратия Михайлова [1]
08 | Брагина Анастасия Кондратьева: - / 10 | крестьянка - дочь Брагина Кондратия Михайлова [1]
09 | Брагина Ульяна Кондратьева: - / 8 | крестьянка - дочь Брагина Кондратия Михайлова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.