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Тюрин Аким Маркелов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Тюрин Аким Маркелов
Пол
муж
Номер записи
1263
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
178
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Тюрина Маркела Михайлова [5]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 67об-68
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 178
01 | Тюрин Михаил Максимов: 68 / - | крестьянин - глава
02 | Тюрин Трофим Михайлов: 43 / 47 | крестьянин - сын Тюрина Михаила Максимова [1]
03 | Тюрина Прасковья Васильева: - / 44 | крестьянка - жена Тюрина Трофима Михайлова [2]
04 | Тюрина Прасковья Трофимова: - / 18 | крестьянка - дочь Тюрина Трофима Михайлова [2]
05 | Тюрин Маркел Михайлов: 28 / 32 | крестьянин - сын Тюрина Михаила Максимова [1]
06 | Тюрина Арина Петрова: - / 34 | крестьянка - жена Тюрина Маркела Михайлова [5]
07 | Тюрин Наум Маркелов: 13 / 17 | крестьянин - сын Тюрина Маркела Михайлова [5]
08 | Тюрин Аким Маркелов: 5 / 9 | крестьянин - сын Тюрина Маркела Михайлова [5]
09 | Тюрина Авдотья Ильина: - / 18 | крестьянка - жена Тюрина Наума Маркелова [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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