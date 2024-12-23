Тюрина Прасковья Васильева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Тюрина Прасковья Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1258
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 178
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Тюрина Трофима Михайлова [2]
- Возраст по текущей РС
- 44
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 67об-68
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 178
01 | Тюрин Михаил Максимов: 68 / - | крестьянин - глава
02 | Тюрин Трофим Михайлов: 43 / 47 | крестьянин - сын Тюрина Михаила Максимова [1]
03 | Тюрина Прасковья Васильева: - / 44 | крестьянка - жена Тюрина Трофима Михайлова [2]
04 | Тюрина Прасковья Трофимова: - / 18 | крестьянка - дочь Тюрина Трофима Михайлова [2]
05 | Тюрин Маркел Михайлов: 28 / 32 | крестьянин - сын Тюрина Михаила Максимова [1]
06 | Тюрина Арина Петрова: - / 34 | крестьянка - жена Тюрина Маркела Михайлова [5]
07 | Тюрин Наум Маркелов: 13 / 17 | крестьянин - сын Тюрина Маркела Михайлова [5]
08 | Тюрин Аким Маркелов: 5 / 9 | крестьянин - сын Тюрина Маркела Михайлова [5]
09 | Тюрина Авдотья Ильина: - / 18 | крестьянка - жена Тюрина Наума Маркелова [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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