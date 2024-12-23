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Тюрин Михаил Максимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Тюрин Михаил Максимов
Пол
муж
Номер записи
1256
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
178
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
68
Причина выбытия
умер
Год убытия
1812
Год рождения вычисленный
1743
Год смерти
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 67об-68
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 178
01 | Тюрин Михаил Максимов: 68 / - | крестьянин - глава
02 | Тюрин Трофим Михайлов: 43 / 47 | крестьянин - сын Тюрина Михаила Максимова [1]
03 | Тюрина Прасковья Васильева: - / 44 | крестьянка - жена Тюрина Трофима Михайлова [2]
04 | Тюрина Прасковья Трофимова: - / 18 | крестьянка - дочь Тюрина Трофима Михайлова [2]
05 | Тюрин Маркел Михайлов: 28 / 32 | крестьянин - сын Тюрина Михаила Максимова [1]
06 | Тюрина Арина Петрова: - / 34 | крестьянка - жена Тюрина Маркела Михайлова [5]
07 | Тюрин Наум Маркелов: 13 / 17 | крестьянин - сын Тюрина Маркела Михайлова [5]
08 | Тюрин Аким Маркелов: 5 / 9 | крестьянин - сын Тюрина Маркела Михайлова [5]
09 | Тюрина Авдотья Ильина: - / 18 | крестьянка - жена Тюрина Наума Маркелова [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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