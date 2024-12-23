Козлова Аксинья Родионова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Козлова Аксинья Родионова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1251
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 177
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Козлова Родиона Ларионова [3]
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 66об-67
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 177
01 | Козлов Ларион Михайлов: 28,5 / 52,5 | крестьянин - глава
02 | Козлова Аграфена Ильина: - / 52 | крестьянка - жена Козлова Лариона Михайлова [1]
03 | Козлов Родион Ларионов: 28 / 32 | крестьянин - сын Козлова Лариона Михайлова [1]
04 | Козлова Агафья Михайлова: - / 34 | крестьянка - жена Козлова Родиона Ларионова [3]
05 | Козлова Аксинья Родионова: - / 4 | крестьянка - дочь Козлова Родиона Ларионова [3]
06 | Козлова Дарья Родионова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Козлова Родиона Ларионова [3]
07 | Козлов Семен Родионов: 8 / 12 | крестьянин - сын Козлова Родиона Ларионова [3]
08 | Козлов Гавриил Родионов: 5 / 9 | крестьянин - сын Козлова Родиона Ларионова [3]
09 | Козлов Абрам Родионов: 1 / 5 | крестьянин - сын Козлова Родиона Ларионова [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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