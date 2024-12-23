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Козлов Ларион Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Козлов Ларион Михайлов
Пол
муж
Номер записи
1247
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
177
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
28,5
Возраст по текущей РС
52,5
Год рождения вычисленный
1763
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 66об-67
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 177
01 | Козлов Ларион Михайлов: 28,5 / 52,5 | крестьянин - глава
02 | Козлова Аграфена Ильина: - / 52 | крестьянка - жена Козлова Лариона Михайлова [1]
03 | Козлов Родион Ларионов: 28 / 32 | крестьянин - сын Козлова Лариона Михайлова [1]
04 | Козлова Агафья Михайлова: - / 34 | крестьянка - жена Козлова Родиона Ларионова [3]
05 | Козлова Аксинья Родионова: - / 4 | крестьянка - дочь Козлова Родиона Ларионова [3]
06 | Козлова Дарья Родионова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Козлова Родиона Ларионова [3]
07 | Козлов Семен Родионов: 8 / 12 | крестьянин - сын Козлова Родиона Ларионова [3]
08 | Козлов Гавриил Родионов: 5 / 9 | крестьянин - сын Козлова Родиона Ларионова [3]
09 | Козлов Абрам Родионов: 1 / 5 | крестьянин - сын Козлова Родиона Ларионова [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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