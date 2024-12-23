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Булдин Иван Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Булдин Иван Петров
Пол
муж
Номер записи
1243
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
176
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
брат Булдина Корнилы Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 66об-67
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 176
01 | Булдин Корнила Петров: 24 / 28 | крестьянин - глава
02 | Булдина Зиновия Федорова: - / 30 | крестьянка - жена Булдина Корнилы Петрова [1]
03 | Булдин Леонтий Корнилов: 1 / - | крестьянин - сын Булдина Корнилы Петрова [1]
04 | Булдин Григорий Корнилов: - / 2 | крестьянин - сын Булдина Корнилы Петрова [1]
05 | Булдин Степан Петров: 20 / 24 | крестьянин - брат Булдина Корнилы Петрова [1]
06 | Булдина Анна Иванова: - / 27 | крестьянка - жена Булдина Степана Петрова [5]
07 | Булдина Марфа Степанова: - / 4 | крестьянка - дочь Булдина Степана Петрова [5]
08 | Булдин Иван Петров: 17 / 21 | крестьянин - брат Булдина Корнилы Петрова [1]
09 | Булдина Прасковья Артамонова: - / 20 | крестьянка - жена Булдина Ивана Петрова [8]
10 | Булдин Иван Петров: 15 / - | крестьянин - брат Булдина Корнилы Петрова [1]
11 | Булдин Гавриил Петров: 11 / 15 | крестьянин - брат Булдина Корнилы Петрова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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