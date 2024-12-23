Булдина Анна Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Булдина Анна Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1241
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 176
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Булдина Степана Петрова [5]
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 66об-67
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 176
01 | Булдин Корнила Петров: 24 / 28 | крестьянин - глава
02 | Булдина Зиновия Федорова: - / 30 | крестьянка - жена Булдина Корнилы Петрова [1]
03 | Булдин Леонтий Корнилов: 1 / - | крестьянин - сын Булдина Корнилы Петрова [1]
04 | Булдин Григорий Корнилов: - / 2 | крестьянин - сын Булдина Корнилы Петрова [1]
05 | Булдин Степан Петров: 20 / 24 | крестьянин - брат Булдина Корнилы Петрова [1]
06 | Булдина Анна Иванова: - / 27 | крестьянка - жена Булдина Степана Петрова [5]
07 | Булдина Марфа Степанова: - / 4 | крестьянка - дочь Булдина Степана Петрова [5]
08 | Булдин Иван Петров: 17 / 21 | крестьянин - брат Булдина Корнилы Петрова [1]
09 | Булдина Прасковья Артамонова: - / 20 | крестьянка - жена Булдина Ивана Петрова [8]
10 | Булдин Иван Петров: 15 / - | крестьянин - брат Булдина Корнилы Петрова [1]
11 | Булдин Гавриил Петров: 11 / 15 | крестьянин - брат Булдина Корнилы Петрова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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