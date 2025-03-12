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Булдин Артемий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Булдин Артемий Иванов
Пол
муж
Номер записи
1234
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
175
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Булдина Ивана Иванова [2]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 65об-66
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 175
01 | Булдин Иван Федоров: 54 / 58 | крестьянин - глава
02 | Булдин Иван Иванов: 32 / 36 | крестьянин - сын Булдина Ивана Федорова [1]
03 | Булдина Анна Степанова: - / 36 | крестьянка - жена Булдина Ивана Иванова [2]
04 | Булдина Анисья Иванова: - / 4 | крестьянка - дочь Булдина Ивана Иванова [2]
05 | Булдин Григорий Иванов: 8 / 12 | крестьянин - сын Булдина Ивана Иванова [2]
06 | Булдин Артемий Иванов: 5 / 9 | крестьянин - сын Булдина Ивана Иванова [2]
07 | Булдин Игнатий Иванов: - / 2,5 | крестьянин - сын Булдина Ивана Иванова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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