Булдин Иван Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Булдин Иван Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1230
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 175
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Булдина Ивана Федорова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 32
- Возраст по текущей РС
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 65об-66
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 175
01 | Булдин Иван Федоров: 54 / 58 | крестьянин - глава
02 | Булдин Иван Иванов: 32 / 36 | крестьянин - сын Булдина Ивана Федорова [1]
03 | Булдина Анна Степанова: - / 36 | крестьянка - жена Булдина Ивана Иванова [2]
04 | Булдина Анисья Иванова: - / 4 | крестьянка - дочь Булдина Ивана Иванова [2]
05 | Булдин Григорий Иванов: 8 / 12 | крестьянин - сын Булдина Ивана Иванова [2]
06 | Булдин Артемий Иванов: 5 / 9 | крестьянин - сын Булдина Ивана Иванова [2]
07 | Булдин Игнатий Иванов: - / 2,5 | крестьянин - сын Булдина Ивана Иванова [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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