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Булдин Иван Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Булдин Иван Федоров
Пол
муж
Номер записи
1229
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
175
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
54
Возраст по текущей РС
58
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 65об-66
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 175
01 | Булдин Иван Федоров: 54 / 58 | крестьянин - глава
02 | Булдин Иван Иванов: 32 / 36 | крестьянин - сын Булдина Ивана Федорова [1]
03 | Булдина Анна Степанова: - / 36 | крестьянка - жена Булдина Ивана Иванова [2]
04 | Булдина Анисья Иванова: - / 4 | крестьянка - дочь Булдина Ивана Иванова [2]
05 | Булдин Григорий Иванов: 8 / 12 | крестьянин - сын Булдина Ивана Иванова [2]
06 | Булдин Артемий Иванов: 5 / 9 | крестьянин - сын Булдина Ивана Иванова [2]
07 | Булдин Игнатий Иванов: - / 2,5 | крестьянин - сын Булдина Ивана Иванова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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