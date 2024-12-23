Василенкова Арина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасиленкова Арина Андреева

Василенкова Арина Андреева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Василенкова Арина Андреева
Пол
жен
Номер записи
1227
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
174
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Василенкова Михаила Федорова [2]
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 65об-66
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 174
01 | Василенков Федор Матвеев: 73 / - | крестьянин - глава
02 | Василенков Михаил Федоров: 39 / 43 | крестьянин - сын Василенкова Федора Матвеева [1]
03 | Василенкова Арина Андреева: - / 39 | крестьянка - жена Василенкова Михаила Федорова [2]
04 | Василенков Ермолай Григорьев: 9 / 13 | крестьянин - приемный сын Василенкова Михаила Федорова [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.