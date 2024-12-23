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Василенков Федор Матвеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Василенков Федор Матвеев
Пол
муж
Номер записи
1225
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
174
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
73
Причина выбытия
умер
Год убытия
1812
Год рождения вычисленный
1738
Год смерти
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 65об-66
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 174
01 | Василенков Федор Матвеев: 73 / - | крестьянин - глава
02 | Василенков Михаил Федоров: 39 / 43 | крестьянин - сын Василенкова Федора Матвеева [1]
03 | Василенкова Арина Андреева: - / 39 | крестьянка - жена Василенкова Михаила Федорова [2]
04 | Василенков Ермолай Григорьев: 9 / 13 | крестьянин - приемный сын Василенкова Михаила Федорова [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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