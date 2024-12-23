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Мороскин Семен Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мороскин Семен Андреев
Пол
муж
Номер записи
1219
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
172
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Мороскина Андрея Андреева [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 64об-65
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 172
01 | Мороскин Андрей Андреев: 54 / 58 | крестьянин - глава
02 | Мороскина Матрена Максимова: - / 59 | крестьянка - жена Мороскина Андрея Андреева [1]
03 | Мороскин Абрам Андреев: 31 / - | крестьянин - сын Мороскина Андрея Андреева [1]
04 | Мороскин Степан Абрамов: 7 / 11 | крестьянин - сын Мороскина Абрама Андреева [3]
05 | Мороскина Марфа Абрамова: - / 4 | крестьянка - дочь Мороскина Абрама Андреева [3]
06 | Мороскин Семен Андреев: 26 / 30 | крестьянин - сын Мороскина Андрея Андреева [1]
07 | Мороскина Феврония Афанасьева: - / 27 | крестьянка - жена Мороскина Семена Андреева [6]
08 | Мороскина Мавра Семенова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Мороскина Семена Андреева [6]
09 | Мороскин Иван Семенов: 4 / 8 | крестьянин - сын Мороскина Семена Андреева [6]
10 | Мороскин Матвей Семенов: 2 / 6 | крестьянин - сын Мороскина Семена Андреева [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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