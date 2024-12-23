Мороскин Абрам Андреев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мороскин Абрам Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1216
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 172
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Мороскина Андрея Андреева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 31
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1815
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 64об-65
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 172
01 | Мороскин Андрей Андреев: 54 / 58 | крестьянин - глава
02 | Мороскина Матрена Максимова: - / 59 | крестьянка - жена Мороскина Андрея Андреева [1]
03 | Мороскин Абрам Андреев: 31 / - | крестьянин - сын Мороскина Андрея Андреева [1]
04 | Мороскин Степан Абрамов: 7 / 11 | крестьянин - сын Мороскина Абрама Андреева [3]
05 | Мороскина Марфа Абрамова: - / 4 | крестьянка - дочь Мороскина Абрама Андреева [3]
06 | Мороскин Семен Андреев: 26 / 30 | крестьянин - сын Мороскина Андрея Андреева [1]
07 | Мороскина Феврония Афанасьева: - / 27 | крестьянка - жена Мороскина Семена Андреева [6]
08 | Мороскина Мавра Семенова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Мороскина Семена Андреева [6]
09 | Мороскин Иван Семенов: 4 / 8 | крестьянин - сын Мороскина Семена Андреева [6]
10 | Мороскин Матвей Семенов: 2 / 6 | крестьянин - сын Мороскина Семена Андреева [6]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.