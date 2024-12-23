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Василий Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Василий Степанов
Пол
муж
Номер записи
1213
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
171
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
дядя Василия Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
54
Возраст по текущей РС
58
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 64об-65
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 171
01 | Василий Михайлов: 32 / - | крестьянин - глава
02 | Наталья Степанова: - / 62 | крестьянка - мать Василия Михайлова [1]
03 | Василий Васильев: 9 / 13 | крестьянин - сын Василия Михайлова [1]
04 | Михаил Васильев: 6 / 10 | крестьянин - сын Василия Михайлова [1]
05 | Федор Васильев: 0 / 4 | крестьянин - сын Василия Михайлова [1]
06 | Трифон Михайлов: 25 / 29 | крестьянин - брат Василия Михайлова [1]
07 | Ульяна Ефимова: - / 29 | крестьянка - жена Трифона Михайлова [6]
08 | Матрена Трифонова: - / 3,5 | крестьянка - дочь Трифона Михайлова [6]
09 | Дарья Трифонова: - / 2 | крестьянка - дочь Трифона Михайлова [6]
10 | Василий Степанов: 54 / 58 | крестьянин - дядя Василия Михайлова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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