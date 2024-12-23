Дарья Трифонова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Дарья Трифонова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1212
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 171
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- дочь Трифона Михайлова [6]
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 64об-65
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 171
01 | Василий Михайлов: 32 / - | крестьянин - глава
02 | Наталья Степанова: - / 62 | крестьянка - мать Василия Михайлова [1]
03 | Василий Васильев: 9 / 13 | крестьянин - сын Василия Михайлова [1]
04 | Михаил Васильев: 6 / 10 | крестьянин - сын Василия Михайлова [1]
05 | Федор Васильев: 0 / 4 | крестьянин - сын Василия Михайлова [1]
06 | Трифон Михайлов: 25 / 29 | крестьянин - брат Василия Михайлова [1]
07 | Ульяна Ефимова: - / 29 | крестьянка - жена Трифона Михайлова [6]
08 | Матрена Трифонова: - / 3,5 | крестьянка - дочь Трифона Михайлова [6]
09 | Дарья Трифонова: - / 2 | крестьянка - дочь Трифона Михайлова [6]
10 | Василий Степанов: 54 / 58 | крестьянин - дядя Василия Михайлова [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.