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Ященков Иван Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ященков Иван Семенов
Пол
муж
Номер записи
1203
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
170
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Ященкова Семена Иванова [2]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 63об-64
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 170
01 | Ященков Иван Федоров: 68 / - | крестьянин - глава
02 | Ященков Семен Иванов: 41 / 45 | крестьянин - сын Ященкова Ивана Федорова [1]
03 | Ященкова Татьяна Иванова: - / 42 | крестьянка - жена Ященкова Семена Иванова [2]
04 | Ященкова Домна Семенова: - / 17 | крестьянка - дочь Ященкова Семена Иванова [2]
05 | Ященков Иван Семенов: 10 / 14 | крестьянин - сын Ященкова Семена Иванова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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