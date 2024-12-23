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Ященкова Домна Семенова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ященкова Домна Семенова
Пол
жен
Номер записи
1202
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
170
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Ященкова Семена Иванова [2]
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 63об-64
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 170
01 | Ященков Иван Федоров: 68 / - | крестьянин - глава
02 | Ященков Семен Иванов: 41 / 45 | крестьянин - сын Ященкова Ивана Федорова [1]
03 | Ященкова Татьяна Иванова: - / 42 | крестьянка - жена Ященкова Семена Иванова [2]
04 | Ященкова Домна Семенова: - / 17 | крестьянка - дочь Ященкова Семена Иванова [2]
05 | Ященков Иван Семенов: 10 / 14 | крестьянин - сын Ященкова Семена Иванова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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