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Сурмачов Гурий Ефимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Сурмачов Гурий Ефимов
Пол
муж
Номер записи
1195
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
169
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
брат Сурмачова Михаила Ефимова [1]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 63об-64
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 169
01 | Сурмачов Михаил Ефимов: 32 / 36 | крестьянин - глава
02 | Сурмачова Пелагея Антонова: - / 54 | крестьянка - мать Сурмачова Михаила Ефимова [1]
03 | Сурмачова Авдотья Федорова: - / 34 | крестьянка - жена Сурмачова Михаила Ефимова [1]
04 | Сурмачов Иван Михайлов: 6 / 10 | крестьянин - сын Сурмачова Михаила Ефимова [1]
05 | Сурмачова Феврония Михайлова: - / 7 | крестьянка - дочь Сурмачова Михаила Ефимова [1]
06 | Сурмачова Аксинья Михайлова: - / 5 | крестьянка - дочь Сурмачова Михаила Ефимова [1]
07 | Сурмачов Гурий Ефимов: 17 / 21 | крестьянин - брат Сурмачова Михаила Ефимова [1]
08 | Сурмачова Матрена Абрамова: - / 20 | крестьянка - жена Сурмачова Гурия Ефимова [7]
09 | Сурмачов Яков Гурьев: - / 1,5 | крестьянин - сын Сурмачова Гурия Ефимова [7]
10 | Сурмачова Матрена Гурьева: - / 6 | крестьянка - дочь Сурмачова Гурия Ефимова [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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