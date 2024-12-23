Сурмачова Феврония Михайлова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Сурмачова Феврония Михайлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1193
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 169
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Сурмачова Михаила Ефимова [1]
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 63об-64
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 169
01 | Сурмачов Михаил Ефимов: 32 / 36 | крестьянин - глава
02 | Сурмачова Пелагея Антонова: - / 54 | крестьянка - мать Сурмачова Михаила Ефимова [1]
03 | Сурмачова Авдотья Федорова: - / 34 | крестьянка - жена Сурмачова Михаила Ефимова [1]
04 | Сурмачов Иван Михайлов: 6 / 10 | крестьянин - сын Сурмачова Михаила Ефимова [1]
05 | Сурмачова Феврония Михайлова: - / 7 | крестьянка - дочь Сурмачова Михаила Ефимова [1]
06 | Сурмачова Аксинья Михайлова: - / 5 | крестьянка - дочь Сурмачова Михаила Ефимова [1]
07 | Сурмачов Гурий Ефимов: 17 / 21 | крестьянин - брат Сурмачова Михаила Ефимова [1]
08 | Сурмачова Матрена Абрамова: - / 20 | крестьянка - жена Сурмачова Гурия Ефимова [7]
09 | Сурмачов Яков Гурьев: - / 1,5 | крестьянин - сын Сурмачова Гурия Ефимова [7]
10 | Сурмачова Матрена Гурьева: - / 6 | крестьянка - дочь Сурмачова Гурия Ефимова [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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