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Балаев Иван Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Балаев Иван Федоров
Пол
муж
Номер записи
1184
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
168
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
37
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 63об-64
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 168
01 | Балаев Иван Федоров: 37 / 41 | крестьянин - глава
02 | Балаева Авдотья Петрова: - / 40 | крестьянка - жена Балаева Ивана Федорова [1]
03 | Балаева Феодосия Иванова: - / 6 | крестьянка - дочь Балаева Ивана Федорова [1]
04 | Балаев Егор Иванов: 15 / 19 | крестьянин - сын Балаева Ивана Федорова [1]
05 | Балаева Аксинья Алексеева: - / 20 | крестьянка - жена Балаева Егора Иванова [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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