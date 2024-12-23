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Баженов Епифан Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Баженов Епифан Михайлов
Пол
муж
Номер записи
1182
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
167
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Баженова Михаила Васильева [5]
Возраст по прошлой РС
5
Причина выбытия
умер
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1806
Год смерти
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 62об-63
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 167
01 | Баженов Алексей Иванов: 46 / 50 | крестьянин - глава
02 | Баженова Прасковья Герасимова: - / 52 | крестьянка - жена Баженова Алексея Иванова [1]
03 | Баженов Михаил Алексеев: 15 / 19 | крестьянин - сын Баженова Алексея Иванова [1]
04 | Баженова Варвара Григорьева: - / 22 | крестьянка - жена Баженова Михаила Алексеева [3]
05 | Баженов Михаил Васильев: 30 / 34 | крестьянин - зять Баженова Алексея Иванова [1]
06 | Баженова Матрена Алексеева: - / 25 | крестьянка - жена Баженова Михаила Васильева [5]
07 | Баженова Варвара Михайлова: - / 9 | крестьянка - дочь Баженова Михаила Васильева [5]
08 | Баженова Татьяна Михайлова: - / 1 | крестьянка - дочь Баженова Михаила Васильева [5]
09 | Баженов Епифан Михайлов: 5 / - | крестьянин - сын Баженова Михаила Васильева [5]
10 | Баженов Федор Михайлов: 2 / 6 | крестьянин - сын Баженова Михаила Васильева [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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