Баженова Матрена Алексеева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Баженова Матрена Алексеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1179
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 167
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Баженова Михаила Васильева [5]
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 62об-63
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 167
01 | Баженов Алексей Иванов: 46 / 50 | крестьянин - глава
02 | Баженова Прасковья Герасимова: - / 52 | крестьянка - жена Баженова Алексея Иванова [1]
03 | Баженов Михаил Алексеев: 15 / 19 | крестьянин - сын Баженова Алексея Иванова [1]
04 | Баженова Варвара Григорьева: - / 22 | крестьянка - жена Баженова Михаила Алексеева [3]
05 | Баженов Михаил Васильев: 30 / 34 | крестьянин - зять Баженова Алексея Иванова [1]
06 | Баженова Матрена Алексеева: - / 25 | крестьянка - жена Баженова Михаила Васильева [5]
07 | Баженова Варвара Михайлова: - / 9 | крестьянка - дочь Баженова Михаила Васильева [5]
08 | Баженова Татьяна Михайлова: - / 1 | крестьянка - дочь Баженова Михаила Васильева [5]
09 | Баженов Епифан Михайлов: 5 / - | крестьянин - сын Баженова Михаила Васильева [5]
10 | Баженов Федор Михайлов: 2 / 6 | крестьянин - сын Баженова Михаила Васильева [5]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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