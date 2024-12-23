Баженов Михаил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаженов Михаил Васильев

Баженов Михаил Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Баженов Михаил Васильев
Пол
муж
Номер записи
1178
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
167
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
зять Баженова Алексея Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1782
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 62об-63
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 167
01 | Баженов Алексей Иванов: 46 / 50 | крестьянин - глава
02 | Баженова Прасковья Герасимова: - / 52 | крестьянка - жена Баженова Алексея Иванова [1]
03 | Баженов Михаил Алексеев: 15 / 19 | крестьянин - сын Баженова Алексея Иванова [1]
04 | Баженова Варвара Григорьева: - / 22 | крестьянка - жена Баженова Михаила Алексеева [3]
05 | Баженов Михаил Васильев: 30 / 34 | крестьянин - зять Баженова Алексея Иванова [1]
06 | Баженова Матрена Алексеева: - / 25 | крестьянка - жена Баженова Михаила Васильева [5]
07 | Баженова Варвара Михайлова: - / 9 | крестьянка - дочь Баженова Михаила Васильева [5]
08 | Баженова Татьяна Михайлова: - / 1 | крестьянка - дочь Баженова Михаила Васильева [5]
09 | Баженов Епифан Михайлов: 5 / - | крестьянин - сын Баженова Михаила Васильева [5]
10 | Баженов Федор Михайлов: 2 / 6 | крестьянин - сын Баженова Михаила Васильева [5]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.