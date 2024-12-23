Баженов Василий Петров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Баженов Василий Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1162
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 166
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 35
- Возраст по текущей РС
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 62об-63
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 166
01 | Баженов Василий Петров: 35 / 39 | крестьянин - глава
02 | Баженова Татьяна Михайлова: - / 33 | крестьянка - жена Баженова Василия Петрова [1]
03 | Баженов Гавриил Васильев: 6 / 10 | крестьянин - сын Баженова Василия Петрова [1]
04 | Баженова Феодосия Васильева: - / 4 | крестьянка - дочь Баженова Василия Петрова [1]
05 | Баженова Матрена Васильева: - / 2 | крестьянка - дочь Баженова Василия Петрова [1]
06 | Баженова Аксинья Иванова: - / 49 | крестьянка - сноха Баженова Василия Петрова [1]
07 | Баженов Матвей Сергеев: 26 / 30 | крестьянин - племянник Баженова Василия Петрова [1]
08 | Баженова Феодосия Афанасьева: - / 30 | крестьянка - жена Баженова Матвея Сергеева [7]
09 | Баженова Надежда Матвеева: - / 5 | крестьянка - дочь Баженова Матвея Сергеева [7]
10 | Баженов Роман Матвеев: - / 0,5 | крестьянин - сын Баженова Матвея Сергеева [7]
11 | Баженов Иван Сергеев: 15 / - | крестьянин - племянник Баженова Василия Петрова [1]
12 | Баженова Прасковья Иванова: - / 1 | крестьянка - дочь Баженова Ивана Сергеева [11]
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