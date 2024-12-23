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Баженов Василий Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Баженов Василий Петров
Пол
муж
Номер записи
1162
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
166
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 62об-63
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 166
01 | Баженов Василий Петров: 35 / 39 | крестьянин - глава
02 | Баженова Татьяна Михайлова: - / 33 | крестьянка - жена Баженова Василия Петрова [1]
03 | Баженов Гавриил Васильев: 6 / 10 | крестьянин - сын Баженова Василия Петрова [1]
04 | Баженова Феодосия Васильева: - / 4 | крестьянка - дочь Баженова Василия Петрова [1]
05 | Баженова Матрена Васильева: - / 2 | крестьянка - дочь Баженова Василия Петрова [1]
06 | Баженова Аксинья Иванова: - / 49 | крестьянка - сноха Баженова Василия Петрова [1]
07 | Баженов Матвей Сергеев: 26 / 30 | крестьянин - племянник Баженова Василия Петрова [1]
08 | Баженова Феодосия Афанасьева: - / 30 | крестьянка - жена Баженова Матвея Сергеева [7]
09 | Баженова Надежда Матвеева: - / 5 | крестьянка - дочь Баженова Матвея Сергеева [7]
10 | Баженов Роман Матвеев: - / 0,5 | крестьянин - сын Баженова Матвея Сергеева [7]
11 | Баженов Иван Сергеев: 15 / - | крестьянин - племянник Баженова Василия Петрова [1]
12 | Баженова Прасковья Иванова: - / 1 | крестьянка - дочь Баженова Ивана Сергеева [11]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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