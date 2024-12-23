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Роденков Лазарь Харитонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Роденков Лазарь Харитонов
Пол
муж
Номер записи
1160
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
165
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Роденкова Харитона Алексеева [2]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 61об-62
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 165
01 | Роденков Яков Михайлов: 67 / 71 | крестьянин - глава
02 | Роденков Харитон Алексеев: 26 / 30 | крестьянин - племянник Роденкова Якова Михайлова [1]
03 | Роденкова Мария Семенова: - / 29 | крестьянка - жена Роденкова Харитона Алексеева [2]
04 | Роденков Харитон Харитонов: 9 / 13 | крестьянин - сын Роденкова Харитона Алексеева [2]
05 | Роденков Лазарь Харитонов: 3 / 7 | крестьянин - сын Роденкова Харитона Алексеева [2]
06 | Роденков Трофим Харитонов: 0 / 4 | крестьянин - сын Роденкова Харитона Алексеева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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