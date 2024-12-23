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Роденков Харитон Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Роденков Харитон Алексеев
Пол
муж
Номер записи
1157
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
165
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
племянник Роденкова Якова Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 61об-62
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 165
01 | Роденков Яков Михайлов: 67 / 71 | крестьянин - глава
02 | Роденков Харитон Алексеев: 26 / 30 | крестьянин - племянник Роденкова Якова Михайлова [1]
03 | Роденкова Мария Семенова: - / 29 | крестьянка - жена Роденкова Харитона Алексеева [2]
04 | Роденков Харитон Харитонов: 9 / 13 | крестьянин - сын Роденкова Харитона Алексеева [2]
05 | Роденков Лазарь Харитонов: 3 / 7 | крестьянин - сын Роденкова Харитона Алексеева [2]
06 | Роденков Трофим Харитонов: 0 / 4 | крестьянин - сын Роденкова Харитона Алексеева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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