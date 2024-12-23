Клыкова Василиса Антонова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Клыкова Василиса Антонова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1154
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 164
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Клыкова Епифана Иванова [4]
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 61об-62
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 164
01 | Клыков Иван Осипов: 52 / 56 | крестьянин - глава
02 | Клыкова Авдотья Федорова: - / 48 | крестьянка - жена Клыкова Ивана Осипова [1]
03 | Клыков Прокофий Иванов: 20 / - | крестьянин - сын Клыкова Ивана Осипова [1]
04 | Клыков Епифан Иванов: 16 / 20 | крестьянин - сын Клыкова Ивана Осипова [1]
05 | Клыкова Василиса Антонова: - / 22 | крестьянка - жена Клыкова Епифана Иванова [4]
06 | Клыков Дмитрий Иванов: 7 / 11 | крестьянин - сын Клыкова Ивана Осипова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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