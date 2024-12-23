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Клыков Епифан Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Клыков Епифан Иванов
Пол
муж
Номер записи
1153
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
164
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Клыкова Ивана Осипова [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 61об-62
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 164
01 | Клыков Иван Осипов: 52 / 56 | крестьянин - глава
02 | Клыкова Авдотья Федорова: - / 48 | крестьянка - жена Клыкова Ивана Осипова [1]
03 | Клыков Прокофий Иванов: 20 / - | крестьянин - сын Клыкова Ивана Осипова [1]
04 | Клыков Епифан Иванов: 16 / 20 | крестьянин - сын Клыкова Ивана Осипова [1]
05 | Клыкова Василиса Антонова: - / 22 | крестьянка - жена Клыкова Епифана Иванова [4]
06 | Клыков Дмитрий Иванов: 7 / 11 | крестьянин - сын Клыкова Ивана Осипова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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