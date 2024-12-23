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Клыков Прокофий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Клыков Прокофий Иванов
Пол
муж
Номер записи
1152
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
164
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Клыкова Ивана Осипова [1]
Возраст по прошлой РС
20
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1815
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 61об-62
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 164
01 | Клыков Иван Осипов: 52 / 56 | крестьянин - глава
02 | Клыкова Авдотья Федорова: - / 48 | крестьянка - жена Клыкова Ивана Осипова [1]
03 | Клыков Прокофий Иванов: 20 / - | крестьянин - сын Клыкова Ивана Осипова [1]
04 | Клыков Епифан Иванов: 16 / 20 | крестьянин - сын Клыкова Ивана Осипова [1]
05 | Клыкова Василиса Антонова: - / 22 | крестьянка - жена Клыкова Епифана Иванова [4]
06 | Клыков Дмитрий Иванов: 7 / 11 | крестьянин - сын Клыкова Ивана Осипова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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