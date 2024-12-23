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Крылов Максим Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Крылов Максим Васильев
Пол
муж
Номер записи
1144
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
163
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Крылова Василия Осипова [1]
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 60об-61
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 163
01 | Крылов Василий Осипов: 55 / 59 | крестьянин - глава
02 | Крылова Степанида Михайлова: - / 62 | крестьянка - жена Крылова Василия Осипова [1]
03 | Крылов Дмитрий Васильев: 34 / 38 | крестьянин - сын Крылова Василия Осипова [1]
04 | Крылова Дарья Осипова: - / 30 | крестьянка - жена Крылова Дмитрия Васильева [3]
05 | Крылова Василиса Дмитриева: - / 13 | крестьянка - дочь Крылова Дмитрия Васильева [3]
06 | Крылова Аграфена Дмитриева: - / 3 | крестьянка - дочь Крылова Дмитрия Васильева [3]
07 | Крылов Гавриил Дмитриев: 2 / 6 | крестьянин - сын Крылова Дмитрия Васильева [3]
08 | Крылов Максим Васильев: 27 / 31 | крестьянин - сын Крылова Василия Осипова [1]
09 | Крылова Фекла Яковлева: - / 26 | крестьянка - жена Крылова Максима Васильева [8]
10 | Крылова Аксинья Максимова: - / 3,5 | крестьянка - дочь Крылова Максима Васильева [8]
11 | Крылов Андрей Максимов: 6 / 10 | крестьянин - сын Крылова Максима Васильева [8]
12 | Крылов Макар Максимов: 4 / 8 | крестьянин - сын Крылова Максима Васильева [8]
13 | Крылов Гурий Максимов: - / 0,5 | крестьянин - сын Крылова Максима Васильева [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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